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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انخفاض معدلات البطالة في قنا بنسبة 50%

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:42 م
معدلات البطالة في
معدلات البطالة في قنا اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،
قنا: إسلام البكري
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أعلنت محافظة قنا، أن الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى تضمن نتائج بحث القوى العاملة، أظهر تراجع نسبة البطالة من 9.6 إلى 4.8 بما يقارب 50%، عن عام 2016 حتى الربع الأخير من عام 2020 لتسجل بذلك محافظة قنا أعلى معدل انخفاض فى معدل البطالة على مستوى الجمهورية.

وأرجع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أسباب انخفاض معدلات البطالة إلى نجاح الدولة في تحقيق نمو اقتصادي جاد على أرض المحافظة ما أدى إلى استمرار واستقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضاف الداودى أن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في القطاعات كافة، كان سببا رئيسيا في انخفاض معدلات البطالة، فضلا عن زيادة عدد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة علي أرض المحافظة، لافتا إلى أنّ مواصلة الدولة في الاستثمار في القطاعات المختلفة، شجع القطاع الخاصة على الاستثمار، ما تسبب في الحاجة إلى عمالة.

وأشار الداودى إلى أن دعم الدولة بتخفيض الضرائب عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان سببا رئيسيا في خفض معدلات البطالة وتحسين بيئة المشروعات، مما وفر فرص عمل كثيفة لشباب المحافظة.

وتابع الداودي بأن محافظة قنا واجهت أزمة البطالة بشكل فعال من خلال تشغيل فئة كبيرة من الشباب عبر المناطق الصناعية العملاقة التي على أرض المحافظة، كالمنطقة الصناعية بقفط والمنطقة الصناعية بـ (هِـوْ) بنجع حمادي، علاوة عن إحياء بعض الحرف اليدوية والتراثية التى استقطبت عددا كبير من العمالة، وبذلك انخفض معدل البطالة بصورة كبيرة في قنا من 9.6 إلى 4.8 بما يقارب 50 %.

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