توقعات بتثبيت الفائدة نهاية أبريل

توقعت رضوى السيوفي رئيس مركز فاروس للأبحاث، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المزمع عقده في 29 أبريل.وقالت: انه بالنظر إلى أوضاع سوق أدوات الخزانة الأمريكي غير المستقرة واحتمالية تحريك أسعار الفائدة بشكل ملحوظ وتبعاته المحتملة (ومنها سحب استثمارات من أسواق الدين ورأس المال الناشئة)، وجهود المركزي المصري لضبط مسارات التضخم على المدى الطويل بدلًا من تسجيل قراءات متراجعة غير مستدامة على المدى القصير، نرى أن البنك المركزي المصري لديه أكثر من سبب واحد لعدم تحريك أسعار الفائدة عن المستوى الحالي في الاجتماع المقرر انعقاده في 29 أبريل الجاري، على أن يقيم إمكانية أي خفض محتمل في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.