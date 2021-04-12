الاتحاد الأوروبي: لايمكن حل مشكلة النووي الإيراني بوسائل غير دبلوماسية

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين: نتابع بقلق حادث منشأة نطنز الايرانية، مشيرًا إلي انه لا يمكن حل مشكلة الملف النووي بوسائل غير دبلوماسية.بعد اتّهامها إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم، الذي استهدف الأحد مصنعًا لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متعهّدة بـ"الانتقام في الوقت والمكان المناسبين، كشف مصدر أمني في إيران عن تطور جديد حول الهجوم.وأوضح مصدر في وزارة الأمن الإيرانية، بحسب ما نقلت وكالة "نورنيوز" الإيرانية، اليوم الإثنين: أنه تم التعرف على هوية الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى قاعات مجمع شهيد أحمدي روشن بنطنز، عبر تعطيل النظام الكهربائي.