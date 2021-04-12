محافظ المنوفية يناشد المواطنين الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في رمضان

ناشد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم والالتزام بقرارات مجلس الوزراء وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المعظم.وشدد محافظ المنوفية على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا علي عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الإعتكاف بالمساجد، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي إحتفالات أخري ومع ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من السبت 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين علي جميع الأسواق أو المنشات الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.وشدد أبوليمون على المتابعة الدورية للمواقف للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشددًا على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.