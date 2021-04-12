ماليزيا تسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن المدير العام للصحة الماليزية، الدكتور نور هشام عبدالله، قوله إن العدد الإجمالي لحالات (كوفيد- 19) في ماليزيا ارتفع بذلك إلى 362 ألفا و173 حالة.وأضاف أن حصيلة المتعافين في البلاد ارتفعت إلى 345 ألفا و5 أشخاص بعد تسجيل 1052 حالة تعافٍ جديدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1333 حالة بعد تسجيل 4 وفيات أمس.