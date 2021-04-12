البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

أفاد باحثون برازيليون اليوم الاثنين أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت سن الأربعين، تجاوز نصف المرضى في أقسام الرعاية المركزة في البرازيل.وعزي الباحثون هذه النتيجة إلي انتشار النسخة المتحورة من الفيروس، بالإضافة إلي أن الشباب هم أكثر عرضة للإصابة لاضطرارهم لمغادرة المنازل للعمل، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.وسجلت وزارة الصحة البرازيلية 3 آلاف و693 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و93 ألفا و317 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.