فرنسا تتيح التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 55 عاما

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في صحيفة جورنال دو ديمانش، أن فرنسا توسع نطاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، واعتبارا من اليوم الاثنين، يمكنهم تلقي لقاح أسترازينيكا أو جونسون آند جونسون.وبحسب الإعلان الذي نشر في عدد أمس الأحد من الصحيفة، سوف تتلقى فرنسا 200 ألف جرعة من لقاح شركة جونسون آند جونسون اليوم الاثنين.وتوصي أعلى هيئة للصحة في فرنسا بالفعل بالتطعيم بلقاح أسترازينيكا فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، بعد توقف قصير الأمد في إعطاء التطعيم في منتصف مارس بسبب حالات تجلط الدم.ولدفع حملة التطعيم بشكل أكبر، سيتم أيضا تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية من التطعيم بلقاح موديرنا وفايزربيونتيك، لتصبح ستة أسابيع بدلا من أربعة أسابيع.