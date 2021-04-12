مئوية تأسيس الأردن تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، أن الأردن الأبي القوي المنيع يعني القوة والأمان والدعم لفلسطين.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حيث اقتحم 45مستوطنا المسجد الأقصى، وآخرون اقتحموا نبع تل السلطان الأثري شمال أريحا، واعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين، وهدم عريشا في بيت لحم، وتوغلت آليات الاحتلال في أراضي وسط قطاع غزة.وأولت صحف الاثنين اهتمامًا بترحيب تونس بقرار الإدارة الأمريكية، استئناف المساعدات، للفلسطينيين، بما في ذلك إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".وواصلت صحف فلسطين تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 22 وفاة و2235 إصابة، و1672 حالة تعافٍ في جميع الأراضي الفلسطينية.