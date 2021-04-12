اليونان تفتح أبوابها أمام السياحة اعتبارا من 14 مايو

أعلنت نائبة وزير السياحة في اليونان صوفيا زاكاراكي اليوم الإثنين، أن السائحين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سوف يتمكنون من السفر إلى اليونان وقضاء عطلاتهم بها دون الخضوع لفترة حجر صحي اعتبارا من 14 مايو.ومع ذلك، سوف تكون هناك شروط مسبقة: "سيتعين على السائحين إما أن يكونوا قد تلقوا التطعيم ضد كورونا أو أن يقدموا نتائج سلبية لفحوص (بي.سي.آر) الخاصة بالكشف عن الإصابة بالفيروس"، حسبما قالت المسؤولة لقناة سكاي الإخبارية اليونانية. وقالت إنه بعد ذلك سيكون للسائحين الحرية في قضاء إجازاتهم في اليونان.وأضافت نائبة الوزير أن هذه اللائحة سوف تطبق أيضا على بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها صربيا وبريطانيا العظمى.