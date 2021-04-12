النمسا تتفق مع 12 دولة أوروبية على 7 معايير لبدء إصدار جواز سفر كورونا

اتفقت النمسا مع 12 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي على 7 معايير لإصدار "جواز سفر أخضر" للمحصنين من وباء كورونا، في إطار جهود إنعاش السياحة الأوروبية.وقالت وزيرة السياحة النمساوية إليزابيث كوستينجر - في تصريحات اليوم الاثنين- إن المعايير هدفها هو تنفيذ "الجواز الأخضر" بسرعة وبشكل موحد قدر الإمكان على المستوى الأوروبي.وأوضحت كوستينجر أن وزراء السياحة في الدول الـ 13 تقدموا بهذه المعايير لاعتمادها من مفوضية الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن وزراء السياحة في كل من بلغاريا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والنمسا ناقشوا عبر عدة لقاءات على مدار الأسبوعين الماضيين معايير إصدار الجواز الأخضر.ولفتت الوزيرة إلى أن الدول الـ 13 في الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم على ضرورة بدء إصدار الجواز الأخضر بحلول يونيو المقبل على أبعد تقدير وبالتالي تسهيل حرية السفر بالرغم من استمرار انتشار الوباء.وأشارت الوزيرة إلى أن المعايير منها اعتماد شهادات التطعيم فى كل الدول دون تمييز مع التمسك برفض التطعيم الإجباري، لافتة إلى عدم ضرورة تخزين البيانات الصحية للمواطنين في قاعدة بيانات مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب تخزينها فقط في الدولة التي ينتمي لها المواطن إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع صناعة السفر والسياحة لبدء الاعتماد على الجواز الأخضر.ونوهت الوزيرة بأن الجواز الاخضر يبين بشكل مختصر ما إذا كان شخص ما قد تم تطعيمه أو تعافيه أو اختباره من خلال رموز متعارف عليها وسهلة الاستخدام مع تعميمها فى المطارات والفنادق.