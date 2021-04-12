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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدشين مشروع ميناء الفاو الكبير يتصدر عناوين الصحف العراقية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:26 م
ميناء الفاو الكبير
ميناء الفاو الكبير
وكالات
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أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم خبر وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير المطل على الخليج العربي، منوهة بتأكيده بأن المشروع سيعزز مكانة العراق اقتصاديا في المنطقة والعالم ويوفر الكثير من فرص العمل.

وتطرقت الصحف إلى الزيارة التي قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى أربيل مركز إقليم كردستان العراق أمس، مبرزة اللقاء الذي جمعه مع رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني والذي تناول آخر مستجدات الوضع العام في العراق.

وعرجت على الوضع الوبائي في البلاد، منوهة بإعلان وزارة الصحة عن وصول 50 ألف جرعة من لقاح فايزر الأمريكي إلى العراق كدفعة أولى، إضافة إلى قرب وصول 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم".

واهتمت صحف اليوم بأزمة المياه بخاصة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد ،مبرزة تأثيراتها الاقتصادية والزراعية والإنسانية.

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