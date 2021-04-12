976 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت السلطات الصحية في جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن هذه تعد المرة الأولى التي تنخفض فيها حصيلة الإصابات اليومية عن ألف حالة منذ 20 سبتمبر الماضي، فيما تراجع عدد الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفيات إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر الماضي، حيث بلغ 5 آلاف و70 حالة، بينها 1157 شخصا في حالة حرجة.