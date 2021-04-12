جورجيا تسجل 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الاثنين، تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.وذكرت صحيفة (إنتر برس نيوز) الجورجية - على موقعها الإلكتروني باللغة الانجليزية - أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 288 ألفا و755 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة؛ ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3 آلاف و883 شخصا، وبلغت الحالات النشطة 7017 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 277 ألفا و303 أشخاص.