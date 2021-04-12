جامعة بنى سويف تحصد الميدالية البرونزية فى بطولة الجامعات للإسكواش

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة على الميدالية البرونزية في بطولة الجامعات المصرية للإسكواش والتي أقيمت في النادي الاجتماعي بالسادس من أكتوبر بمشاركة 5 لاعبين من كلية التربية الرياضية.وأشاد رئيس الجامعة، بالجهد المبذول من قِبل كلية التربية الرياضية، والإدارة العامة لرعاية الشباب، والطلاب في الحصول على مركز متقدم في هذه البطولة، موجهًا الشكر لهم ومؤكدًا اهتمام الجامعة بالجانب الرياضي وتشجيع الطلاب بشكل دائم ومستمر لتتمكن الجامعة من تخريج أجيال جديدة ونماذج مشرفة قادرة على المنافسة والمساهمة في بناء الوطن.وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الجامعة المتفوقين رياضيًا في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، وأن الجامعة تعمل دائمًا على تهيئة الأجواء المناسبة لكل الطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المتنوعة.وقدم رئيس جامعة بني سويف التهنئة للطلاب الفائزين، وهم مي صلاح، ومصطفى محمود، وعبد الرحمن جمال، ومحمود محمد تهامي، ورغدة محمد عبد الستار مشيدًا بأدائهم ومتمنيًا بذل مزيد من الجهد للحصول على الميدالية الذهبية في البطولة القادمة.