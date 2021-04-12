نواب ينتقدون غياب وزيري المالية والتخطيط عن مناقشة موازنة «2019-2020»

كشف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النقاب عن غياب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019-2020.وقال جبالي، إن وزير المالية في مهمة رسمية خارج البلاد وهي مهمة قومية ويحضر الجلسة مساعدي الوزير، كما يشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، وهو ما يعني أن الحكومة ممثلة تمثيل جيد بالجلسة العامة.جاء ذلك تعقيبا على بعض الأعضاء انتقدوا غياب الحكومة عن مناقشة "أهم الأمور"، وهي الموازنة العامة للدولة، حيث انتقد النائب ضياء الدين داود غياب الحكومة عن مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة.كما انتقد النائب محمد بدرواي غياب الحكومة قائلا، إن نائب وزير المالية كان حاضرا بالأمس وغاب عن الجلسة اليوم، كما غابت وزيرة التخطيط عن الجلسة العامة بعد أن شاركت في جلسة الأمس.