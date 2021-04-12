رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية اللاجئين تطلق حملة تبرعات لتخفيف عبء النازحين في رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:24 م
النازحين في رمضان
النازحين في رمضان
أ ش أ
طباعة
أعلنت مفوضية اللاجئين في بيان لها اليوم الاثنين في جنيف، وتزامنا مع شهر رمضان المبارك عن إطلاق حملة لجمع التبرعات عالميا تحت عنوان ( كل ثانية مهمة )،وذلك لجمع التبرعات التي يتم تلقيها على شكل زكاة أو صدقة أو عطاء عام،وبما يمكن أن يخفف العبء على العائلات النازحة قسرا والبعيدة عن منازلها وأحبائها في الوقت الذي دعت المنظمة الدولية إلى التضامن مع من تضرروا بشدة من الوباء العالمي.

وناشد فيليبو جراندى المفوض السامي لشؤون اللاجئين في البيان، المجتمع الدولي بالتضامن خلال الشهر الكريم لتقديم المزيد من الدعم للأشخاص المستضعفين، وإلى إشراك الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم على قدم المساواة، في برامج التطعيم العالمية وخطط التعافي الاقتصادي، وأن هناك حاجة أيضا إلى مزيد من الجهود لتلبية احتياجاتهم التعليمية والصحة العقلية والرعاية النفسية والاجتماعية، ومخاطر حماية الطفل وفى منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له
وأشار بيان المنظمة إلى استضافة حوالى 85 % من اللاجئين في العالم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تواجه تحديات مالية وغالبا ما يكون لديها أنظمة صحية هشه،وأن الوباء تسبب في فقدان اللاجئين والمشردين سبل كسب عيشهم ودفعهم إلى براثن الفقر المدقع مع عواقب وخيمة وبعيدة المدى.

وقالت المنظمة الدولية في بيانها إن ثلاثة من كل أربعة لاجئين في جميع أنحاء العالم،لا يمكنهم تلبية سوى نصف احتياجاتهم الأساسية أو أقل،وأن العائلات قد خفضت إنفاقها على الغذاء ولم تعد قادرة على دفع الإيجار، أو غرقت في الديون أو اضطرت إلى منع الأطفال من حضور الدروس حتى عندما ظلت المدارس مفتوحة.

ونوهت المفوضية الأممية أن الأموال التي ستجمع من حملة التبرعات تلك،ستساعد في تنفيذ برامج المنظمة العادية إضافة إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن جائحة كورونا.

موضوعات متعلقة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية


الصور

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

image description

محافظ أسيوط: تجهيز وتعبئة 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لحملة مؤسسة مصر الخير "افطار صائم"

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة " نبيل العزبي الابتدائية " تخيلدًا لأسم المحافظ الأسبق

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

فرنسا تتيح التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 55 عاما

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

بعد فوزه بجائزته.. إسلام حمادة: الأبنودي كبيرنا الذي علمنا الشعر

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد