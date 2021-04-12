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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس المتهمين بالتعدى على طبيب أثناء عمله بمستشفى السنطة المركزى

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:23 م
حبس
حبس
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قررت نيابة السنطة بمحافظة الغربية حبس المتهمين بالتعدي على طبيب أثناء تأدية عمله بمستشفى السنطة المركزي 15 يوماََ على ذمة التحقيقات.

كانت مستشفى السنطة العام في محافظة الغربية شهدت واقعة تعدي أهالي مريضة على طبيب داخل قسم العزل بسبب رفضهم دخول مريضة آخرى بنفس الحجرة حيث اشتبكوا بالأيدي مع الطبيب واعتدوا عليه قبل أن يخلصه أهالي باقي المرضى من بين أيديهم وتم تحرير محضر بالواقعة داخل نقطة الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية. 

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة السنطة بتعدي أهل مريض على الطبيب نشأت رفعت طبيب العظام الموجود في العزل.

وتبين من خلال التحريات أن الطبيب «نشأت» تعرض إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل المرافقين لأحد المرضى الموجودين بقسم العزل داخل المستشفى، حيث قام أهل المريضة بضرب الطبيب بشدة حتى أصيب بكسور في يديه الاثنين وذلك بسبب محاولة الطبيب إقناع أهل المريضة بوضع مريضة آخرى وعزلها برفقة قريبتهم وهو الأمر الذي رفضه أهل المريضة بشدة وتعنتوا معه وحينما اعترض الطبيب على موقفهم تعدوا عليه بالضرب والسباب.

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