اختيار نقيب المهندسين ممثلا لصندوق المعاشات بـ«المهندس للتنمية»

طالب أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بإجماع الحضور، ضرورة أن يكون المهندس هانى ضاحى النقيب العام بصفته هو الممثل لصندوق المعاشات بشركة المهندس للتنمية المستدامة، وهي الشركة التي ستقوم بإدارة أصول النقابة المتوقفة منذ سنوات، ويمثل صندوق المعاشات فيها بنسبة 99.8%.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام.وطالب "ضاحي" أثناء الاجتماع بأن يكون الممثل للصندوق أحد الأعضاء المكملين، وطرح النقيب أمام الحضور عدة حلول لاختيار ممثل الصندوق، إلا أن أعضاء المجلس الأعلى أجمعوا على ضرورة أن يمثل صندوق المعاشات النقيب، بصفته، كونه الممثل القانوني المنتخب لجموع المهندسين.كما تمت الموافقة على أن يكون الأعضاء المؤسسون للشركة هم أعضاء المجلس الأعلى للنقابة "لمن يرغب".وفي سياق متصل، أكد "ضاحي" أن الدراسة الخاصة بمستشفى المهندسين أوشكت على الانتهاء فعليًا، وتم دعوة جميع الشركات التي كانت قد تقدمت من قبل للمشاركة في هذا العمل.وأضاف، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعمل توكيل لأحد المكاتب القانونية الكبرى، لسرعة إنهاء هذه الإجراءات.وتخلل اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، تكريم المهندسة صباح مشالي، عضو المجلس ورئيس لجنة المهندسات بالنقابة، لاختيارها ضمن أفضل أربع مهندسات على مستوى العالم.وأشار نقيب المهندسين إلى أن الاتحاد العالمي للمهندسين، طالب ترشيح مهندسة مصرية لليونسكو، وذلك لاختيار أفضل أربع مهندسات عالميًا، وبالتالي قامت النقابة بترشيح المهندسة صباح مشالي، لما لها من حراك كبير في العمل الهندسي، منذ تخرجها عام 1986 وحتى الآن، وتم اختيارها ضمن أفضل المهندسات عالميًا، طبقًا لمعايير وضعتها اليونسكو.من جهتها، أعربت المهندسة صباح مشالي، عن سعادتها الغامرة بهذا التقدير من قِبَل نقابتها التي قامت بتقديم أوراقها لليونسكو.وأكدت "مشالي" أثناء الاحتفال بها بالمجلس الأعلى للنقابة، على أنها تهدي هذا التكريم العالمي للمهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، لإصراره على تقديم أوراق ترشحها لليونسكو، مثمِّنة وجهة نظره في أن المهندس المصري قادر على المنافسه عالميًا.ووسط الاحتفاء بها قام المهندس هاني ضاحي، بإعطائها درع نقابة المهندسين.وفي سياق آخر، تحدث عبر خاصية الفيديو كونفرانس، المهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة الجيزة وعضو مجلس النواب، مشيدًا بما حدث من حراك كبير خلال هذا المجلس لإقرار تعديلات قانون النقابة.وقال "منصور" أثناء حديثه للمجلس الأعلى، إن القانون المقدَّم هو الذي تم عرضه، وأخذ موافقة أعضاء المجلس الأعلى، والمتمثل في تعديل 25 مادة من قانون النقابة.وثمَّن "منصور" ما تم خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن القانون كان مكانه "الأدراج" قبل هذه الفترة بحد وصفه، ولم يخرج من هذه الأدراج ويأخذ هذه الخطوات الجادة، إلا خلال المجلس الحالي.بدوره أكد المهندس هاني ضاحي، على أن مجلس النقابة الحالي يعمل على قلب رجل واحد من أجل إقرار هذا القانون، كما اتخذ المجلس الأعلى أيضًا قرارًا بمد فترة العمل بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين، حتى نهاية أبريل الجاري.من جهته، عرض المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، وصفًا تفصيليًا لآخر تطورات اشتراك المهندسين وأسرهم بمنظومة الرعاية الصحية الذكية من خلال تطبيق "نقابتي"، شمل العرض مقارنة بين عدد المشتركين الإجمالي وبين ما تم طباعته وتوزيعه من حيث عدد البطاقات، وذلك خلال الفترة من 10 يناير 2021 وحتى 4 أبريل الجاري، حيث بينت المقارنة أن إجمالي عدد المهندسين المشتركين وأسرهم بلغ 462702 مشترك، وأن إجمالي البطاقات التي تمت طباعتها 450940 بطاقة، فيما كان إجمالي ما تم توزيعه على شركات الشحن وفقًا لما ورد في "تقارير الشحن" 437735 بطاقة، وبلغ إجمالي بطاقات المهندسين وأسرهم التي تم التأخير في طباعتها بسبب نقص في البيانات والصور، والتي يجرى معالجتها أو اشتراكات جديدة، وجارٍ استخراجها في "باتشات" جديدة، بلغ 11762 بطاقة.كما أظهر تقرير الرعاية الصحية، أنه تم (84 ألف) عملية دفع إلكترونية، و(27 ألف) مشاهدة تعريفية لفيديو التطبيق، و151 ألف مهندس وتابع مشترك من خلال التطبيق، كما أظهرت المقارنة أيضًا أنه تم تحميل التطبيق (115 ألف) مرة، وبلغت القيمة الإجمالية للمدفوعات عن طريق تطبيق "نقابتي" 57 مليون جنيه، وبلغ عدد التسليم المنزلي 103 ألف، فيما بلغ عدد المستخدمين من خارج جمهورية مصر العربية 7000 مستخدم، وبلغ عدد المكالمات التي تم الرد عليها في مركز خدمة العملاء 50 ألف مكالمة، ووصل عدد الفروع التي تعمل على المنظومة الطبية الجديدة 1000 فرع في جميع أنحاء الجمهورية.وفيما يخص خدمة الموافقات اللحظية في المنظومة الطبية الذكية، فقد بلغ إجمالي عدد الحركات التي تمت من خلال البورتال الطبي 10212 حركة من خلال معامل التحاليل ومراكز الأشعة التي تم تفعيلها على المنظومة على مستوى الجمهورية.