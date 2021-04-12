فوز 4 علماء بجامعة الإسكندرية بجوائز أكاديمية البحث العلمي لعام 2020

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، علماء جامعة الإسكندرية الفائزين بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2020، والتى أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وفاز الدكتور مختار إبراهيم يوسف، نائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث، على جائزة الدولة التقديرية (في مجال العلوم الزراعية)، وفاز الدكتور أيمن سامي إبراهيم سعد الأستاذ بكلية الهندسة بجائزة الدولة للتفوق (فى مجال العلوم الهندسية).كما فازت الدكتورة أسماء فهمى عبد الجيد خليل، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري على جائزة الدولة التشجيعية (فى مجال العلوم الزراعية)، وفاز الدكتور محمد محمود محمد محي الدين، المدرس بكلية الصيدلة، بجائزة الدولة التشجيعية (في مجال العلوم الطبية).