بدء تلقي العاملين بالسياحة لقاح كورونا في جنوب سيناء (صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في محافظة جنوب سيناء بلقاح فيروس كورونا.ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا أثناء تلقي اللقاح، لافتة إلى أنه للتسجيل وحجز اللقاح يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، ويمكن الاستفسار من خلال الاتصال على الخط الساخن 15335.يذكر أن وزارة الصحة والسكان؛ قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.