تصريحات المفتي والبطريرك الماروني تتصدران عناوين الصحف اللبنانية

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمواقف التي أطلقها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالته الموجهة إلى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث أكد أنه لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى ينهار مع نظام العيش النظام المصرفي، مطالبًا المسؤوليين بالكف عن التعنت والتزوير وخرق للدستور فالبلاد في خطر.وفي السياق نفسه عرضت لمواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي والذي شدد على أنه لا تدقيق جنائي قبل الحكومة وأنه لا عودة للبنان الرهينة والوطن البديل.إقليميا سلطت صحف بيروت الضوء على كشف النيابة العامة المصرية عن نتائج تحقيقاتها في قضية حادث تصادم قطارين الشهر الماضي في محافظة سوهاج في الصعيد.وأخبرت عن تدشين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.دوليا تحدثت عن تصاعد التوتر في شرق أوكرانيا حيث حذرت موسكو التي تنفي دعم الانفصاليين من أن تصرفات كييف قد تؤجج النزاع.ولفتت صحف الاثنين الانتباه إلى عزم الصين بناء سد عملاق على نهر براهمابوتر بقدرة تفوق ثلاثة أضعاف طاقة سدد الممرات الثلاثة أكبر سدود العالم.