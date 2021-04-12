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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض مسرحية «إنفلونزا الحريم» على «MBC مصر» الليلة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:20 م
عرض مسرحية «إنفلونزا
عرض مسرحية «إنفلونزا الحريم»
دعاء عبد المقصود
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تعرض قناة "MBC مصر"، في سهرة خاصة "الليلة" احتفالًا بأول ليالي شهر رمضان المُبارك، أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "أنفلونزا الحريم" وذلك في تمام السادسة والنصف مساءً.

مسرحية "أنفلونزا الحريم"، تدور أحداثها في إطار كوميدي في حارة شعبية بعد إختفاء كل السيدات من العالم بسبب إنتشار نوع نادر من الأنفلونزا بينما يُحاول كل رجال الحارة التعايش مع هذه الأزمة مما يسبب الكثير من المشاكل في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "أنفلونزا الحريم" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الإثنين 12 إبريل 2021 الساعة 6:30 مساءً.
عرض مسرحية «إنفلونزا الحريم» على «MBC مصر» الليلة
عرض مسرحية «إنفلونزا الحريم» على «MBC مصر» الليلة
عرض مسرحية «إنفلونزا الحريم» على «MBC مصر» الليلة
عرض مسرحية «إنفلونزا الحريم» على «MBC مصر» الليلة
عرض مسرحية «إنفلونزا الحريم» على «MBC مصر» الليلة
عرض مسرحية «إنفلونزا الحريم» على «MBC مصر» الليلة
عرض مسرحية «إنفلونزا الحريم» على «MBC مصر» الليلة
عرض مسرحية «إنفلونزا الحريم» على «MBC مصر» الليلة

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