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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:20 م
الشاعرة حبيبة الزين
الشاعرة حبيبة الزين
خلف جابر
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قالت الشاعرة حبيبة الزين، تعليقا على فوز ديوانها "سيرة الجميز" في القائمة القصيرة لجائزة عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية، إنه "ديواني الأول وخلاصة تجربتي في كتابة شعر العامية، بعد ما قمت بحذف نصوص كثيرة، أهديت الديوان لأمي وحبيبي وأصدقائي وبنات الجنوب بالأخص، وطبع الديوان في دار روافد للنشر والتوزيع 2020".

وأضافت الزين في تصريحات لـ "الدستور": "بالنسبة لجائزة الأبنودي فهي جائزة تحمل اسم أهم شاعر عامية من وجه نظري، الشاعر الذي علمني كيف يكون الشعر؟، الأبنودي له فضل كبير عليّ، فرحتي بوجودي في القائمة كبيرة جدًا لأنها جائزة تحمل اسم الأبنودي وتجعلني أشعر لو أنه هنا! أشعر بحماس شديد ليوم الاحتفال أيضًا وكلما نظرت إلى أسمائنا وفوقها اسم عبد الرحمن الأبنودي شعرت بفخر وفضل كبير من الله".

وتابعت: "كما أنني سعيدة بوجود أصدقائي الشعراء في القائمة، وأتمنى لهم مزيد من النجاحات والانتصارات لكل من يكتب الشعر بصدق، والمسابقات وحدها ليست مقياس ولكنها التجربة والمحاولة يا أصدقاء، ومثلما قال الأبنودي رحمه الله (لازم نحاول)".

وأعلنت مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار، القائمة القصيرة لـ"جائزة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية" في ذكرى ميلاد الشاعر الموافق 11 أبريل، وهذا لما للراحل من إسهام كبير في شعر العامية المصرية، وفى مختلف جوانب الإبداع من شعر ونقد وجمع للتراث وحوار درامي وأغان تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي.

كانت مكتبة الإسكندرية قد بدأت في تلقي الأعمال المشاركة بمقرها في بيت السناري بالقاهرة في الفترة من 1112020 وحتى3112021، وتم مد فترة التقديم إلى 15 فبراير 2021، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا في ظل جائحة كورونا. وعملت لجنة التحكيم بعد ذلك على تقييم الأعمال بنظام الدرجات؛ من أصل 400 درجة، وقد انتهت من تجميع الدرجات واختيار القائمة القصيرة في أبريل.

واعتمد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، تلك النتائج بمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها، وجاءت القائمة في فرع شعر العامية والترتيب ابجديًا كالتالي:
- أحمد محمد أحمد أمين الجمل عن ديوانه: «جاوي».
- إسلام حمادة عيد محمد عثمان عن ديوانه: «بيورثوا المأساة ببساطة».
- حبيبة زين العابدين عبدالرسول جودة عن ديوانها: «سيرة الجميز».
- خليل عز الدين خليل الحلواني عن ديوانه: «الحب في شارع الجيش».
- ضياء الحق شعبان فريد على شدو عن ديوانه: «ضل عطشان للدفا».
وفي فرع الدراسات النقدية جاءت القائمة كالتالي طبقًا للترتيب الأبجدي:
- أحمد محمد الصغير محمد عن دراسته: «سيمياء القصيدة الدرامية في شعر عبدالرحمن الأبنودي؛ مقاربة نقدية».
- أسماء عطا جاد الله عبدالكافي عن دراستها: «ملحمة البناء وآلية التواصل الاجتماعي في ديوان جوابات حراجي القط للأبنودي دراسة تحليلية».
- رضا عطية إسكندر فرج عن دراسته: «أبنية التشكيل الشعري عند عبدالرحمن الأبنودي».
- محمد هلال إبراهيم محمد ريان عن دراسته: «ربابة لبطل مهمَّش (الأبنودي راوي السيرة الشعبية الحديثة- أحمد سماعين وحراجي القط)».

يذكر أن هذه هي الدورة الثالثة للمسابقة التي تنقسم إلى فرعين، الفرع الأول لجائزة الشعر العامية، ويتطلب أن يكون الديوان مطبوعًا وبالعامية المصرية، أما الفرع الثاني للجائزة فهو في الدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبدالرحمن الأبنودي.

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