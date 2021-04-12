بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

أصيب 13 عاملا في انقلاب أتوبيس لنقل العمالة بمدينة منوف بالمنوفية، في أثناء توجههم للعمل في أحد مصانع مدينة السادات، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس وإصابة العمال بجروح وكسور متفرقة بالجسم.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز منوف، يفيد بانقلاب أتوبيس نقل عمال على طريق شبين الكوم طملاي الجديد، وإصابة 13 شخصا، فيما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لدفع بسيارتها لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما انتقل عدد من القيادات التنفيذية، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة سير حركة المرور مرة أخرى.وكشف مصدر طبي أسماء المصابين في حادث انقلاب الأتوبيس، وهم، ممدوح عبدالشافي عبدالمقصود، 50 سنة، وعماد فراج محمد 35 سنة، وأحمد سعيد السيد، 34 سنة، وعماد عادل الزرقاني، 32 سنة، ومحمد فايز عباس، 28 سنة، وسامح ناصر إبراهيم، 23 سنة، وخالد محمد رشدي، 34 سنة، ومحمد عبدالخالق، 33 سنة، وعزت محمد السرسة، 30 سنة، وسامي شعبان سعد 35 سنة، ووليد محمد سليمان 43 سنة، ومحمد رمزي دبور، 23 سنة، وهاني صبري عطية 35 سنة.