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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيطري القاهرة» تنظم سلسلة ندوات صحية قبل رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:19 م
ندوات صحية
ندوات صحية
مصطفى عبدالله
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عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، سلسلة من الندوات الإرشادية والتوعوية قبيل حلول شهر رمضان الكريم، اسهلتها بندوة بالمدرسة الفنية المتقدمة في شرق مدينه نصر بعنوان "أضرار الإفراط في تناول مصنعات اللحوم وسلامة الغذاء من أصل حيواني للحفاظ على الصحة العامة"، حاضرها الدكتورة أميمه علي، والدكتورة أمل إبراهيم، تحت رعاية الدكتورة أماني سمير، مدير إدارة شرق مدينة نصر البيطرية.

كما عقدت ندوة إرشادية بجمعية "أنوار الأندلس" بالعتبة عن تداول وكيفية شراء اللحوم الحمراء وطرق حفظها، حاضرتها الدكتورة مروة محمد، طبيبة الإرشاد بإدارة حي الموسكي البيطرية.

وبرعاية مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة وتحت إشراف الدكتورة سحر علي وهيدي، مدير إدارة مصر القديمة البيطرية، نظمت ندوة إرشادية بجمعية دار الهنا بمصر القديمة عن التلوث الغذائي وآثاره الجانبية على الصحة العامة وكيفية الوقاية منه، حاضرتها الدكتورة رباب عادل، رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.

وعقدت إدارة حلوان البيطرية ندوة إرشادية بمدرسة حلوان التجريبية لغات عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وخصوصا مرض السعار وكيفية الوقاية من العقر والإجراءات اللازمة عند التعرض للعقر وضرورة التحصين الدوري للحيوانات الأليفة للحفاظ على صحة الحيوان والإنسان، ألقتها الدكتورة آية إسماعيل.

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