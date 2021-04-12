12 ألفا و13 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت السلطات الصحية في بولندا اليوم الاثنين، 12 ألفا و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليونين و586 ألفا و647 حالة.وأوضح "راديو بولندا" أن السلطات الصحية سجلت أيضا 61 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 58 ألفا و481 حالة.وأعلنت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن مليونين و197 ألفا و782 شخصا، فيما يرقد أكثر من 33 ألف شخص في المستشفيات.