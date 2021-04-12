510 إصابات جديدة بكورونا في أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 203 آلاف و327 إصابة.وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم الإثنين - أن هناك 873 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 182 ألفًا و836 متعافيا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3753 وفاة بينها 953 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.