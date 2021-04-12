ضمن مبادرة "يوم فى حب مصر"تنظيم يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمستشفى الرمد بدمنهور

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة خلال مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم إنتظار المرضى بتنظيم يوم مجاني لإجراء علاجات الأسنان بالمجان بمستشفى الرمد بدمنهوروأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة: أن إجمالي عدد الحالات التى تم توقيع الكشف عليها بلغ 121 حالة تنوعت ما بين 24 حالة خلع جراحي وعادي وعدد 61 حالة حشو متنوعة عصب وحشو لايت كيور (ليزر) وحشو املجم وحشو مؤقت وعدد 30 علاج لثة دوائي و6 حالات تنظيف جير.هذا وقد أشاد اللواء هشام آمنة بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة ووجه باستمرار مثل هذه الفاعليات في حب مصر لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية.ياتى ذلك فى إطار الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.