تفكيك وتفجير 4 عبوات ناسفة في حمرين العراقية

تمكنت قوات الحشد الشعبي، خلال اليوم الأول، للعملية الأمنية الواسعة لتعقب فلول (داعش) الإرهابي في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين، من العثور على 6 مضافات ودراجة نارية وزورق ومحرك زورق، بالإضافة إلى تفكيك وتفجير 4 عبوات ناسفة وحرق زورق.وذكرت القوات- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا) اليوم الإثنين- أن العملية تهدف إلى القضاء على بقايا عناصر فلول (داعش) الإرهابي، ومنع إيجاد موطئ قدم لهم وتأمين المنطقة المستهدفة، مشيرة إلى استمرار العملية لليوم الثاني على التوالي.