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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محكمة تكشف غموض 500 جنيه رشوة بين مدير أوقاف القاهرة وكبير أئمة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:15 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في قضية الرشوة التائهة داخل المظروف الأبيض بين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وكبير أئمة إدارة أوقاف غرب القاهرة، والمقيدة برقم 313 لسنة 61 قضائية عليا.

و قضت ببراءة كبير أئمة إدارة أوقاف القاهرة من تقديم رشوة ومجازاته بالخصم يوم لمخالفته قرارات العمل وتوجهه للمديرية دون إذن.

و أكدت المحكمة أن المخالفة الأولى التي نسبتها النيابة الإدارية للمحال "ا. ع" كبير الأئمة بإدارة أوقاف غرب القاهر، بأنه عرض مظروف أبيض به مبلغ مكون من 2 ورقة فئة 200 جنيه، وورقة فئة 100 جنية بإجمالي 500 جنيه، على "خ. ا" مدير مديرية أوقاف القاهرة عقب انتهاء الاجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات التابعة لمديرية أوقاف القاهرة داخل مكتب مدير المديرية بغرض التوسط له لدى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وجاء بأقوال "م. ش"، مدير إدارة شرق مدينة نصر، أنه بعد انتهاء الاجتماع الشهري بمكتب وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، وأثناء الانصراف وكان يجمع متعلقاته الشخصية فانتبهت على صوت الشيخ مدير المديرية وهو ينادي على مفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة وهو يقول له "تعالى ارجع خد الظرف بتاعك" ولم يرجع الشيخ وانصرف، فقام وكيل الوزارة بإمساك الظرف ورفعه إلى الحاضرين وهو منهم وقام بفتح المظروف فتبين وجود مبلغ مالي به مبلغ 500 جنيه، لكنه أكد في شهادته انه لم ير المحال الأول وهو يقوم بتسليم الشيخ مدير المديرية المظروف المتواجد به المبلغ المالي.

كما قال "أ. ع. ع"، مفتش عام ديوان عام وزارة الأوقاف، بأنه أثناء تواجده بمديرية أوقاف القاهرة بمكتب وكيل وزارة أوقاف القاهرة بعد انتهاء الاجتماع الشهري المقرر، فوجئ بصوت وكيل الوزارة وهو في يده ظرف ويقول "الظرف فيه ايه افتح الظرف" موجهًا كلامه لكبير الأئمة، ولكن هذا المفتش كان قد انصرف من الحجرة فقام وكيل الوزارة بفتح الظرف أمام الجميع، وتبين وجود مبلغ مالي به ثم بعد ذلك قام باستدعاء مدير مكتبه وطلب منه إعداد مذكرة وإرفاق المبلغ به وطلب منه التوقيع كشاهد.

وأضاف بأنه لم ير المحال هو يقوم بتسليم وكيل المديرية المظروف المغلق المتواجد به مبلغ 500 جنيه، ولكنه رأى الظرف في يد الوكيل وهو يوجه الكلام لـ "إ. ع"، فضلًا عن أقوال "ر. م. ع. م"، مفتش دعوة بمديرية أوقاف الفيوم، بأن الشيخ المفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة قام بإعطاء مدير مديرية أوقاف القاهرة مظروفا داخل مكتبه عقب انتهاء الاجتماع الشهري المقرر لمديري الإدارات التابعة للمديرية، وحال قيام الشيخ بفتح المظروف تبين وجود مبلغ 500 جنيه وفر هاربًا بعدها الشيخ "إ. ع".

وأكدت المحكمة أن أقوال الشهود اختلفت حول صحة واقعة قيام المحال بتسليم الشيخ مدير أوقاف القاهرة ظرفًا به مبلغ 500 جنيه، فشهد البعض منهم أنه لم ير المحال يسلمه أي مظروف، وشهد البعض الآخر أنهم شاهدوا المحال يسلم مدير الأوقاف المظروف، وأكد جميع الشهود على أنهم لم يسمعوا المحال يطلب من الثاني شيئا، وإزاء تضارب أقوال الشهود حول واقعة تسليم المحال للثاني ظرفا يحتوى على مبلغ نقدى، وإجماعهم على عدم سماعهم للمحال يطلب شيئا من الشيخ خالد خضر، فقد حامت الشكوك والظنون حول صحة هذه الوقائع والأفعال ومدى صحة صدورها عن المحال، وبذلك فإنها لم تعد ثابتة يقينا الأمر الذي يتعين معه القضاء ببرايءته مما هو منسوب إليه، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في أسباب الحكم دون منطوقه.

وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال والتي تتمثل فى أنه توجه إلى مقر مديرية أوقاف القاهرة دون الحصول على خط سير رسمي من جهة عمله، فقد تبين للمحكمة أن المحال كان قد توجه إلى مكتب مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وقد أقر بالتحقيقات أنه ذهب إلى مقر مديرية أوقاف القاهرة للسؤال عن مستحقاته المالية المتأخرة، بدون خط سير رسمي، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابته في حقه ثبوتًا يقينيًا، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بخصم أجر يوم واحد من راتبه.

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