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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

برومو برنامج «رامز عقله طار» يحقق 7.2 مليون مُشاهدة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:29 م
رامز عقله طار
رامز عقله طار
دعاء عبد المقصود
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حصد البرومو الأول لبرنامج "رامز عقله طار" الذي عرضته الصفحة الرسمية لشبكة قنوات MBC مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للإعلان عن عرض حلقات البرنامج حصريًا عبر شاشتها خلال شهر رمضان أكثر من 7.2 مليون مشاهدة منذ طرحه في الساعة الثامنة من مساء أمس "الأحد" وبعد مرور أقل من 12 ساعة فقط على عرضه.

يُذكر أن برنامج "رامز عقله طار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقد أثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما احتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

وقال رامز جلال في البرومو "الرعب أنواع.. وأنا بفضل أقوى نوع.. والخطر مستويات.. وأنا دايما باختار أعلى مستوى.. مبعرفش أكون غير في التوب ليفل".

ويشهد برنامج "رامز عقله طار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز.

وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، دينا الشربيني، أحمد سعد، معتصم النهار، محمد هنيدي، حمو بيكا، كنده علوش، ملك قورة، رمضان صبحي، ريم مصطفى، سمية الخشاب، ويزو، جميلة عوض، أمينة، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، رحاب الجمل، مروان محسن، حمادة هلال، أحمد مالك، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد مجدي أفشة، والعديد من النجوم الآخرين.
برومو برنامج «رامز عقله طار» يحقق 7.2 مليون مُشاهدة
برومو برنامج «رامز عقله طار» يحقق 7.2 مليون مُشاهدة
برومو برنامج «رامز عقله طار» يحقق 7.2 مليون مُشاهدة
برومو برنامج «رامز عقله طار» يحقق 7.2 مليون مُشاهدة

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