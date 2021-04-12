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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

17 ألفا و483 إصابة جديدة بكورونا في كولومبيا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:13 م
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 17 ألفا و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و536 ألفا و198 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 281 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و889 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع مليونين و946 ألفا و222 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء كولومبيا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 744 ألفا و266 شخصا.

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