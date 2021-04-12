مبادرة خير..قام بها عدد من شباب بورسعيد ووزعوا فوانيس رمضان

قام عددًا من شباب محافظة بورسعيد،اليوم الإثنين، بتوزيع الكيك وفانوس رمضان، علي الباعة الجائلين والفقراء، والأطفال في نطاق حي الشرق وذلك كا مبادرة خير منهم للفقراء والمحتاجين لبث الفرحه في قلوبهم بعودة الشهر المبارك.حيث قاموا الشباب بشراء “كيك بالشيكولاتة” وفوانيس خشبية صناعة مصرية علي نفقتهم الخاصة، وقاموا بتوزيعها علي الفقراء والأطفال الفقراء لإسعادهم مع قدوم شهر رمضان.وظهرت في الصورة بائع "قصب السكر، وطفل قعيد، وعددًا من العمال" وجميعهم يعبرون عن فرحتهم يفانوس رمضان وهدية الشباب الرمزية لهم.