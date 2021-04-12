وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بالقاهرة
الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:12 م
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عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، جلسة مباحثات مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.
وتناول الاجتماع- الذي يتواصل في هذه الأثناء بقصر التحرير- العلاقات المصرية الروسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.
وتناول الاجتماع- الذي يتواصل في هذه الأثناء بقصر التحرير- العلاقات المصرية الروسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.