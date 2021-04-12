جبالي يناشد النواب بعقد لقاءات ثنائية لمناقشة الموضوعات المهمة

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الالتقاء والتداول فيما يتم مناقشته داخل اللجان النوعية المتخصصة.وقال جبالي: "على النواب أن يتعاطوا مع ما يتم دراسته ومناقشته باللجان النوعية بنظام المداولة الثنائية أو الثلاثية كما كنا نفعل في القضاء في تداول الأمر قبل المداولة العامة لأي قضية".جاء ذلك ردا على ما ذكره النائب عبدالحميد الدمرداش من عدم وجود وقت كاف لحضور اللجان النوعية الأخرى التي تناقش بعض الأمور المهمة، بعدما طالب جبالي النواب بحضور اللجان النوعية حتى غير المقيدين أو المنتسبين بها في حال مناقشة أمور هامة مثل الموازنة العامة.جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019-2020.