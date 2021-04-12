برلماني يطالب الحكومة بتقليل عجز الموازنة العامة للدولة

شدد النائب عبد الحميد الدمرداش، على ضرورة البحث عن موارد لمواجهة العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة.وقال الدمرداش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "نعلم أن التحديات ضخمة وأن الدولة والموازنة تأثرتا بسبب كورونا، خاصة في ظل تراجع السياحة والاستثمار".وأضاف: "من الطبيعي أن نجد عجزا في الموازنة ومن غير الطبيعي ألا يكون للهيئات الاقتصادية دور في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة والبحث عن إيرادات لتقليل العجز"، متسائلا: "ماذا تم في الاقتصاد غير الرسمي وماذا فعلت الحكومة لإدخال القطاع في القطاع الرسمي".