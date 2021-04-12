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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة شمال سيناء» ترفع درجة الاستعداد بمناسبة شهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:09 م
شمال سيناء
شمال سيناء
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ذكرت مديرية الصحة بشمال سيناء أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى القطاع بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تكثيف الحملات ومتابعة اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل- في تصريح اليوم- إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والنقاط الطبية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء إجازات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لمواجهة أية طوارئ خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب توافر الأكسجين في مختلف المستشفيات وضخ كميات إضافية منه، فضلا عن توفير المطهرات وأدوات التعقيم بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة.

ووجه وكيل الصحة بتكثيف الحملات لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية وأماكن تداول الأغذية والمشروبات؛ لفحصها والتأكد من صلاحيتها حفاظا على الصحة العامة إلى جانب اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة كورونا، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المديرية بالعريش لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم خلال شهر رمضان المبارك.

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