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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«الداخلية» تضبط 1146 قضية تموينية خلال 24 ساعة في المحافظات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:08 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

و أسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط 1146 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (1٫52 طن كبدة مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (22٫4 طن مخللات معبأة داخل براميل وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة دون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية منتج نهائي – 7 طن ملح سياحات محظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرًا على الصحة العامة مستلزمات إنتاج – 10000 ملصق مدون عليه العلامة الوهمية مستلزمات تعبئة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (1٫42 طن جبن أبيض – جبن رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسؤول عن محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة، وبحوزته (1٫5 طن سكر تمويني – 180 عبوة زيت تمويني مخصص ربطًا للصرف على البطاقات التموينية، جمعها المذكور ولم يصرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بقيمة مالية 15630 جنيه)، وتم ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة سوهاج، لاستيلائه على 441 ألف و53 جنيها فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

زكذلك تم ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ 101 ألف و568 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب، واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وأثمرت الجهود عن ضبط (57000 قطعة مستلزمات طبية كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة منتج نهائي وتحت التجهيز – 2 طن أقمشة غير منسوجة دون مستندات مجهولة المصدر – 300 كيلو جرام أستيك مستلزمات إنتاج – 10 ماكينة أدوات إنتاج)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫5 طن أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الحيواني) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مدشة لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الغربية.

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