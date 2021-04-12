«أطفال السجينات» تنتهي من تدريب 12 مستفيدة على التطريز اليدوي

أنهت جمعية رعاية أطفال السجينات تدريب 12 مستفيدة على التطريز اليدوي، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بتنفيذ شركة فرزيانا لتسويق المنتجات الهاند ميد.وشددت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، على أهمية تعلم الحرف اليدوية التي تعكس التراث المصري؛ ولذلك ستركز الجمعية من خلال مشروعاتها المختلفة على تعليم وتدريب السيدات على الحرف والأشغال اليدوية، وتحدد بناء على مهارات هؤلاء السيدات ورغبتهن في نوع الحرفة اللاتي يرغبن العمل بها.كما عبرت الحاصلة على جائزة صنّاع الأمل عن فرحتها العارمة بتخريج دفعة من السيدات المتمكنات بمجال التطريز اليدوي على مختلف المنتجات منها (الحقائب- الكابات-الأحذية)، وأن يصبح لهن دخل ثابت للإنفاق على أسرهن.قدم التدريب للسيدات شركة «فرزيانا»، المتخصصة في إنتاج وتسويق منتجات الهاند ميد؛ علىى مدار 10 جلسات منفصلة؛ ويأتي ذلك في إطار الشراكة والتعاون بين جمعية رعاية أطفال السجينات وشركة "فرزيانا".وفيما يتعلق بتفاعل السيدات، أكدت المدربة إسراء مصطفى، على قدرة هؤلاء السيدات على التعلم منذ اليوم الأول؛ وذلك نابع من رغبتهن في العمل وأن يصبح لهن مهنة دائمة تساعدهن على الظروف المعيشية الصعبة، مؤكدة على موهبة الغالبية العظمى منهن، والتي ظهرت من خلال مخرجات التطريز منذ اليوم الأول بالتدريب.