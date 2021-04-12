الكهرباء: 25 ألفا و200 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين، يبلغ 25 ألف ميجاوات مقابل 25 ألفا و100 ميجاوات امس، فيما بلغ أدنى حمل امس 16 ألفا و969 ميجاوات.وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.