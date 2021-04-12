«جبنة العندليب وحلقان هند رستم».. عادات نجوم الزمن الجميل في رمضان

فريد الأطرش

ماجدة

أحمد مظهر

هند رستم

عبد الحليم حافظ

رمضان زمان كان مختلفًا وحرص نجوم زمن الفن الجميل على مشاركة بعض الذكريات الجميلة به، من خلال العزومات والتقاليد الثابتة لكل فنان.كان الموسيقار فريد الأطرش يحب العزومات كثيرا وفي شهر رمضان المبارك فكان يوميًا يقيم مائدة عامرة بما لذ وطاب ويجمع فيها جميع فناني مصر بلا استثناء.كانت الفنانة ماجدة تجمع العاملين بمنزلها حول مائدة واحدة فى رمضان وتقدم لهم الطعام بنفسها وتأكل معهم على نفس الطاولة.أما أحمد مظهر فكان يجد سعادته فى التواجد مع أبنائه، ويحتفل معهم بفانوس رمضان.امتلكت الفنانة الراحلة هند رستم هواية "الإبرة والخيط" لصنع "السلاسل والحلقان" باستخدام الجوز واللوز، اللذين كانا يملآن منزلها خلال شهر رمضان المبارك، لذلك ابتكرت هذه الهواية الغريبة، وأوضحت هند فى إحدى المجلات الفنية أن ميزة هذه الموضة الغريبة أنك تستعملها طوال اليوم، ثم تأكلها بعد الإفطار!.حرص عبد الحليم حافظ على إقامة موائد في رمضان لكثير من زملائه الفنانين وأسرته وفرقته، فيكون على المائدة أطهى وأشهى وأفخم المأكولات، بينما هو كان يفطر على «طبق جبنة قريش مهروس بزيت زيتون».