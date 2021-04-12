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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ردًا على تصريحات واشنطن: لا نهدد أحدًا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:21 م
ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
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قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين حول العواقب المترتبة على الأعمال العدوانية الروسية في أوكرانيا: "إن روسيا لا تهدد أي كيان أو أي أحد".

وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: "أكرر مرة أخرى، روسيا لم ولن تشكل تهديدًا لأحد، ولم تنخرط أبدا في أي أعمال عدوانية"، وتابع: "فيما يخص تصريحات بلينكين، فهذه تصريحات مكررة، وهذا يقلل من قيمتها ومعناها"، معربا عن أمل بلاده بأن تسود الحكمة السياسية في كييف، وأن تتوقف الأعمال الاستفزازية للجيش الأوكراني في "دونباس".

وقال بهذا الصدد: "نأمل أن تسود الحكمة السياسية في كييف وألا تأخذ الأمور منعطفا جادا، وأن تنتهي الأعمال الاستفزازية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه دائما ما يقوله حول نزع فتيل التوترات ومنع نشوب حرب محتملة".

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