رصد 23 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 23 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات حلب (2) واللاذقية (9) وإدلب (10) وحماة (2).وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن الجانب التركي أعلن بدوره عن رصد 12 انتهاكا للهدنة في الأراضي السورية خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي في اللجنة لم يؤكد هذه الانتهاكات.