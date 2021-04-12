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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق ينفي وجود أي تسريب لقواعد بيانات وكالة الاستخبارات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:04 م
وكالة الاستخبارات
وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية
أ ش أ
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نفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية وجود أي تسريب لقواعد بياناتها.

وقالت الوكالة- في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الإثنين- "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن عرض بيانات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للبيع على موقع للاختراقات المنخفضة وبسعر زهيد أو وجود أي تسريب لقواعد بياناتها".

ودعت جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول أن يروج لهذه المعلومات الكاذبة.

وفي سياق آخر أحبطت قوات الأمن العراقية، في محافظة كركوك، مخططا لتنفيذ هجمات إرهابية خلال شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية العراقية، اليوم الاثنين، عن مصدر أمني قوله: إن "قوات الأمن الوطني في كركوك ألقت القبض على خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في كركوك خلال شهر رمضان المبارك".

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