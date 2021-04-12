أهالى بالمنوفية يستغيثون لبناء مدرسة عرب الرمل: تخدم 6 قرى

استغاث أهالى بمحافظة المنوفية بوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي، وذلك بسبب تعطل بناء مدرسة عرب الرمل الثانوية المشتركة والتى تخدم طلاب 6 قرى وهي: "عرب الرمل، أجهور عرب الرمل، كفر وهب، كفر عبده، كفر الشيخ إبراهيم ومنشأة دملو".وقال عزب زايد مدير المدرسة، إنه صدر قرار بإزالة المدرسة عام 2016 وتم توزيع طلابها على عدة مدارس مجاورة إلى أن يتم ترميم المدرسة الإعدادي بالقرية وتم إلحاقهم عليها فترة مسائية رغم عدم كفايتها.وأضاف فى تصريح لـ"الدستور": منذ العام 2016 وحتى الآن لم يتم الشروع في بناء المدرسة رغم وعود هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية كل عام بالبناء، وتم طرح المدرسة أكثر من مرة لكى يتم العمل عليها ولكن لا يتم التنفيذ، مؤكدًا أن الطلاب فى حالة استياء لأن هذه المدرسة تخدم أكثر من 2450 طالبًا فى عدة قرى.من جهته قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سوف يتم إرسال الشكوى إلى هيئة الأبنية التعليمية حتى يتم النظر فيها ومعرفة الحقائق عنها والعمل على حلها.