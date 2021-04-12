كشف غموض مقتل شخص فى قنا

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا بطلق نارى، وتحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بها أعيرة نارية بالصدر، واتهام شقيق المجنى عليه (لشخصين) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه، فأوديا بحياته لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة ولهو الأطفال بينهم.وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها لذات الخلافات، كما أرشدا عن الأسلحة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة (2 بندقية آلية).