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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لدعم ترشيد المياه.. تبطين مساقي الرى بالجهود الذاتية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:01 م
تبطين مساقي الرى
تبطين مساقي الرى بالجهود الذاتية
وائل القمحاوى
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تنفذ وزارة الموارد المائية والري، المشروع  القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى عدة محافظات لترشيد استهلاك المياه، لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وزيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه.

وعقدت الإدارة العامة للتوجيه المائي لشمال الوادي بالفيوم بالتعاون مع منظمة اليونسكو، مؤتمرا حول التحديات التي تواجهها الوزارة وكذلك المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة ومزايا وأهمية الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه، بحضور قيادات الري والزراعة ومنظمة اليونسكو والبيئة والحكم المحلي وروابط مستخدمي المياه بزمام هندسة ري يوسف الصديق.

استعرض المؤتمر أهمية دور الروابط في تشجيع ذلك وفي التعاون والحفاظ على المشروعات المنفذة لتطوير الرى الحديث فى عدة محافظات لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

كما تم تنظيم زيارة ميدانية لمنطقة مطبق بها الري الحديث بزمام هندسة يوسف الصديق بالفيوم، والتي تبلغ مساحتها حوالي أربعة أفدنة، وإيمانا من المزارعين بأهمية وضرورة تدعيم مبدأ المشاركة قام المزارعين بتبطين مسقى الجبل الآخذة من بحر الجمهوريه والجبل على نفقتهم الخاصة كمشاركة من المزارعين في  المحافظة على المجاري المائية.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إن المشروعات المنفذة والجاري استكمالها تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضى الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.

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