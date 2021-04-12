ضبط عامل نصب على راغبي السفر للخارج في سوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.كان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول للعمل بها.و كدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بممارسة نشاط احتيالي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكي تحت هذا الزعم وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على أموالهم.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.