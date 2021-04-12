الغرفة التجارية بالجيزة: إقبال كثيف على معرض أهلا رمضان بفيصل

أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن معرض أهلا رمضان بشارع فيصل شهد إقبالا جيدًا من الزائرين خلال الأيام الأربعة أيام الأولى من افتتاحه، مشيرة إلى أن العروض والتخفيضات المقدمة من العارضين ساهمت في زيادة الإقبال، وسط إجراءات احترازية مشددة.وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية، إن المعرض يقام تحت رعايه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد وبدعم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي ويضم أقسام للخضروات والفاكهة، واللحوم الحمراء، الحاصلات الزراعية والبقوليات، والدواجن، وياميش رمضان، مضيفا أن هذه السلع سيتم عرضها بأسعار مخفضة ستتراوح نسب الخصم فيها بين 15 –30% من السعر الرسمي للمنتج، وذلك بالاتفاق مع العارضين.وأضاف إمبابي أنه تم تخصيص مساحة داخل المعرض للمستثمرين اليمنيين الذين يمتلكون شركات مقيدة بغرفة الجيزة، وذلك بالتنسيق مع السفارة اليمنية ممثلة في السفير الدكتور محمد علي مارم وبين مجلس إدارة الغرفة ومجلس الأعمال اليمني، وذلك لجذب الاستثمارات اليمنية ورؤوس الأموال من اليمن إلى محافظة الجيزة على وجه الخصوص.وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن المواطنين سيمكنهم الاستفادة من هذه العروض بداية من يوم افتتاح المعرض حتى نهايته، حيث أسعار السلع في أول يوم هي نفسها في آخر يوم للمعرض بالاتفاق مع العارضين.وأضاف إمبابى أن فكرة إقامة المعرض تأتى من خلال الدور الذى تقوم به الغرفة بالتنسيق مع منتسبيها من التجار في إطار المشاركة المجتمعية لخدمة المواطنين بمحافظة الجيزة، وذلك بناء علي توجيهات محافظ الجيزة اللواء احمد راشد الذي قدم كل الدعم لخروج المعرض بالشكل الذي يليق بالعاصمة الاقتصادية لمصر، موضحا أن المعرض تشرف على تنظيمه غرفة الجيزة التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة، وذلك برعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.