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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن إجراءات احترازية لصلاة التراويح والعمرة في رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 12:24 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
وكالات
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أعلنت السلطات السعودية عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية بشأن صلاة التراويح والقيام في المساجد خلال شهر رمضان، وكذلك بشأن العمرة والحرمين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عن أن وزير الشئون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، أصدر تعميمًا بأن تجمع صلاة التراويح والقيام وألا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.

وأضافت الوزارة أن ذلك بناء على توصية اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، ونظرًا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان أثناء وقت الصلوات والتراويح، وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليًا من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات، مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شئون الحرمين والجهات المشاركة.

وأكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في بيان، حرص القيادة السعودية على "استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين، وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية كافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى".

من جانبه، استعرض المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشئون الحرمين هاني بن حسني حيدر، في مؤتمر صحفي، استعدادات استقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان، وآلية دخولهم الحرمين، والإجراءات الاحترازية المتخذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وقال إن "دخول الحرمين يتطلب التحصين، فيما يستلزم أداء العمرة والصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول إصدار تصريح من تطبيقي (توكلنا) و(اعتمرنا) والالتزام بالوقت المحدد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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